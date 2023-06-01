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В МИД России анонсировали заседание Всемирного координационного совета 14—15 июня

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Очередное заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников анонсировали в МИД России.
В МИД России анонсировали заседание Всемирного координационного совета 14—15 июня
  • РИА Новости

«Очередное 45-е заседание исполнительного органа Всемирного конгресса российских соотечественников — Всемирного координационного совета — состоится в Москве 14—15 июня 2023 года», — говорится в сообщении ведомства.

В повестке дня — подведение итогов мероприятий, приуроченных ко Дню Победы,  обсуждение вопросов участия соотечественников в предстоящем Втором экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка» и т. д.

Ранее сообщалось, что в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы в Тюменской области приняли участие 680 тыс. человек.

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