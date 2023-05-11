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В праздновании Дня Победы в Тюменской области приняли участие 680 тысяч человек

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В праздничных мероприятиях в честь Дня Победы в Тюменской области приняли участие 680 тыс. человек.
В праздновании Дня Победы в Тюменской области приняли участие 680 тысяч человек
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный Департамент культуры.

На площади 400-летия Тюмени, главной концертной площадке, побывали 30 тыс. зрителей.

Ещё 18,5 тыс. человек посетили мероприятия у Технопарка и на площади Памяти.

Всего состоялось 3 тыс. мероприятий.

Ранее progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил жителей региона с 9 Мая, отметив, что День Победы был и остаётся главным, народным, великим праздником.

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