В праздновании Дня Победы в Тюменской области приняли участие 680 тысяч человек
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный Департамент культуры.
На площади 400-летия Тюмени, главной концертной площадке, побывали 30 тыс. зрителей.
Ещё 18,5 тыс. человек посетили мероприятия у Технопарка и на площади Памяти.
Всего состоялось 3 тыс. мероприятий.
Ранее progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил жителей региона с 9 Мая, отметив, что День Победы был и остаётся главным, народным, великим праздником.