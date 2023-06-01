Американский Newsmax выдал кадры с обрушением дома в штате Айова за атаки дронов на Москву

Телеканал США Newsmax во время эфира выдал кадры с обрушением жилого дома в штате Айова за последствия атаки украинских дронов на Москву.

«Этим утром в Москве — городе с населением 21 млн человек — перед рассветом произошла атака. Дроны поразили несколько зданий», — сказала ведущая.

При этом, как передаёт РИА Новости, в эфире транслировалось видео с подписью «Атака дронов на Москву».

Между тем показанный в нём шестиэтажный дом на самом деле находится в Соединённых Штатах. Он частично обрушился несколько дней назад.

Некоторые жители пропали без вести.

30 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на лицемерность Запада в ситуации с атакой беспилотников на Москву, проведённой киевским террористическим режимом.