Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Блинкен: страны НАТО к саммиту в июле намерены выделить Киеву «солидный пакет» помощи

Короткая ссылка
Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США и союзники по НАТО планируют выделить «солидный пакет» помощи Украине.
Блинкен: страны НАТО к саммиту в июле намерены выделить Киеву «солидный пакет» помощи
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, к проведению следующего саммита лидеров НАТО в Вильнюсе США и союзники по альянсу рассчитывают выделить Украине «очень солидный пакет как политической, так и материальной помощи».

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС России максимально жёстко реагируют на теракты украинских боевиков против мирных граждан России с использованием вооружения НАТО.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет американской военной помощи для Украины говорит о том, что Вашингтону безразличны преступления бандеровцев.

Он отметил, что новый пакет помощи выделен сразу после атаки БПЛА на Москву.

30 мая представитель Министерства обороны США заявил, что США 31 мая объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $300 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить