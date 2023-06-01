Блинкен: страны НАТО к саммиту в июле намерены выделить Киеву «солидный пакет» помощи
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, к проведению следующего саммита лидеров НАТО в Вильнюсе США и союзники по альянсу рассчитывают выделить Украине «очень солидный пакет как политической, так и материальной помощи».
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС России максимально жёстко реагируют на теракты украинских боевиков против мирных граждан России с использованием вооружения НАТО.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет американской военной помощи для Украины говорит о том, что Вашингтону безразличны преступления бандеровцев.
Он отметил, что новый пакет помощи выделен сразу после атаки БПЛА на Москву.
30 мая представитель Министерства обороны США заявил, что США 31 мая объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $300 млн.