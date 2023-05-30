Шойгу: ВС России максимально жёстко реагируют на теракты Киева оружием НАТО против россиян

ВС России максимально жёстко реагируют на теракты украинских боевиков против мирных граждан России с использованием вооружения НАТО.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что киевские власти с использованием оружия НАТО продолжают наносить удары по социальным объектам, проводят теракты против российских граждан.

«Наши вооружённые силы максимально жёстко реагируют на действия украинских боевиков»,— заявил Шойгу.

22 мая сообщалось, что в Грайворонский район Белгородской области попытались прорваться украинские диверсанты.

Позднее в Минобороны России сообщили об уничтожении более 70 проникших в Белгородскую область украинских боевиков.