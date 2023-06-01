МИД России: заморозка счетов финских дипмиссий является зеркальным ответом

В российском МИД заявили, что действия России в отношении счетов финских дипмиссий являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения Финляндии для российских загранучреждений.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказывания финской стороны о том, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, заморозив счета финских дипмиссий в России, являются абсурдными, так как подобные шаги первыми совершили финские власти.

«Наши действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой североевропейской стране, которые могут пользоваться счётом только в одном из финских банков», — цитирует её ведомство.

При этом она добавила, что к российской стороне применялись и другие ограничения, в частности, по сути, запретительная комиссия в €5 тыс. на любую операцию.

Захарова подчеркнула, что Россия неоднократно предупреждала финскую сторону об ответных мерах в случае продолжения действия всех соответствующих ограничительных мер со стороны Финляндии.

«И мы говорили, что меры могут быть как симметричными, так и асимметричными», — отметила она.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал блокирование счетов финской дипломатической миссии ответом на недружественные действия Финляндии.