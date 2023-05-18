Песков назвал блокирование счетов дипмиссии Финляндии ответом на недружественные действия

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал блокирование счетов финской дипломатической миссии ответом на недружественные действия Финляндии.

«Мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия», — сказал Песков.

Он добавил, что российская сторона и дальше будет придерживаться принципа взаимности и адекватно отвечать на недружественные действия других стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию о введении ограничений на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в России в качестве зеркальной меры.