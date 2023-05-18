Песков назвал блокирование счетов дипмиссии Финляндии ответом на недружественные действия
- РИА Новости
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«Мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия», — сказал Песков.
Он добавил, что российская сторона и дальше будет придерживаться принципа взаимности и адекватно отвечать на недружественные действия других стран.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию о введении ограничений на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в России в качестве зеркальной меры.