Захарова подтвердила заморозку банковских счетов финских диппредставительств
- РИА Новости
«Мы подтверждаем факт введения в России ограничения на использование счетов посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге», — цитирует её ТАСС.
Она подчеркнула, что данный шаг является зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в Финляндии, которые могут пользоваться счётом только в одном из финских банков.
Ранее в МИД Финляндии сообщили о заморозке Россией банковских счетов представительств страны.