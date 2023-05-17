Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Захарова подтвердила заморозку банковских счетов финских диппредставительств

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию о введении ограничений на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в России в качестве зеркальной меры.
Захарова подтвердила заморозку банковских счетов финских диппредставительств
  • РИА Новости

«Мы подтверждаем факт введения в России ограничения на использование счетов посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге», — цитирует её ТАСС.

Она подчеркнула, что данный шаг является зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в Финляндии, которые могут пользоваться счётом только в одном из финских банков.

Ранее в МИД Финляндии сообщили о заморозке Россией банковских счетов представительств страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить