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МИД Финляндии: Россия заморозила банковские счета финских диппредставительств

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В МИД Финляндии заявили о заморозке Россией банковских счетов представительств страны.
МИД Финляндии: Россия заморозила банковские счета финских диппредставительств
  • Gettyimages.ru
  • © Ramberg

Информация об этом появилась на сайте газеты Helsingin sanomat.

«Ситуация серьёзная, и вопрос расследуется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что банковские счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы.

Ранее в Ilta-Sanomat заявили, что возводимое на границе Финляндии и России заграждение напоминает детский забор.

Также заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона найдёт способ ответить на размещение американских военнослужащих в Финляндии.

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