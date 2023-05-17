МИД Финляндии: Россия заморозила банковские счета финских диппредставительств
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Информация об этом появилась на сайте газеты Helsingin sanomat.
«Ситуация серьёзная, и вопрос расследуется», — говорится в сообщении.
Отмечается, что банковские счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы.
Ранее в Ilta-Sanomat заявили, что возводимое на границе Финляндии и России заграждение напоминает детский забор.
Также заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона найдёт способ ответить на размещение американских военнослужащих в Финляндии.