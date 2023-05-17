Ilta-Sanomat: заграждение на границе Финляндии с Россией напоминает детский забор
Отмечается, что строительство заграждения закончат в течение трёх-четырёх лет, а его стоимость оценивается в €380 млн.
«Эта идея с возведением тестового участка забора кажется какой-то шуткой», — говорится в заявлении профессора Университета Восточной Финляндии Юсси Лайне.
Он подчеркнул, что заграждение не соответствует изображениям и чертежам изначального проекта.
«Тестовый участок напоминает забор для детской площадки», — добавил он.
В феврале сообщалось, что на финско-российской границе в районе пограничного перехода Иматра — Светогорск началось строительство заграждения.