Ilta-Sanomat: заграждение на границе Финляндии с Россией напоминает детский забор

Возводимое на границе Финляндии и России заграждение больше напоминает забор на детской площадке. Об этом говорится в статье Ilta-Sanomat.

Отмечается, что строительство заграждения закончат в течение трёх-четырёх лет, а его стоимость оценивается в €380 млн.

«Эта идея с возведением тестового участка забора кажется какой-то шуткой», — говорится в заявлении профессора Университета Восточной Финляндии Юсси Лайне.

Он подчеркнул, что заграждение не соответствует изображениям и чертежам изначального проекта.

«Тестовый участок напоминает забор для детской площадки», — добавил он.

В феврале сообщалось, что на финско-российской границе в районе пограничного перехода Иматра — Светогорск началось строительство заграждения.