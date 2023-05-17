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Ilta-Sanomat: заграждение на границе Финляндии с Россией напоминает детский забор

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Возводимое на границе Финляндии и России заграждение больше напоминает забор на детской площадке. Об этом говорится в статье Ilta-Sanomat.

Отмечается, что строительство заграждения закончат в течение трёх-четырёх лет, а его стоимость оценивается в €380 млн.

«Эта идея с возведением тестового участка забора кажется какой-то шуткой», — говорится в заявлении профессора Университета Восточной Финляндии Юсси Лайне.

Он подчеркнул, что заграждение не соответствует изображениям и чертежам изначального проекта.

«Тестовый участок напоминает забор для детской площадки», — добавил он.

В феврале сообщалось, что на финско-российской границе в районе пограничного перехода Иматра — Светогорск началось строительство заграждения.

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