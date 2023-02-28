Yle: Финляндия начала строительство забора на границе с Россией
- AFP
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Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle.
«Строительство забора на границе с Россией началось с земляных работ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в районе Иматры возведут тестовый участок длиной 3 км.
В октябре стало известно, что финское правительство в рамках дополнительного бюджета на текущий год предложило для Министерства внутренних дел €6 млн на пилотный участок забора на границе с Россией.