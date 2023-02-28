Yle: Финляндия начала строительство забора на границе с Россией

На финско-российской границе в районе пограничного перехода Иматра — Светогорск началось строительство заграждения.

Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

«Строительство забора на границе с Россией началось с земляных работ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе Иматры возведут тестовый участок длиной 3 км.

В октябре стало известно, что финское правительство в рамках дополнительного бюджета на текущий год предложило для Министерства внутренних дел €6 млн на пилотный участок забора на границе с Россией.