Рябков: Россия найдёт способ ответить на размещение американских военных в Финляндии
- Gettyimages.ru
- © Bo Zaunders
«На военно-технические меры, в том числе на возможное появление американских войск на территории Финляндии, мы найдём практический военно-технический ответ», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он добавил, что у американской стороны не получится запугать Россию.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова принять меры различного характера в случае использования военными стран НАТО, в частности США, территории Финляндии.