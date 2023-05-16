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Рябков: Россия найдёт способ ответить на размещение американских военных в Финляндии

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона найдёт способ ответить на размещение американских военнослужащих в Финляндии.
Рябков: Россия найдёт способ ответить на размещение американских военных в Финляндии
  • Gettyimages.ru
  • © Bo Zaunders

«На военно-технические меры, в том числе на возможное появление американских войск на территории Финляндии, мы найдём практический военно-технический ответ», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что у американской стороны не получится запугать Россию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова принять меры различного характера в случае использования военными стран НАТО, в частности США, территории Финляндии.

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