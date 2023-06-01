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МИД Германии: НАТО не может обсуждать приём новых членов во время конфликта на Украине

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Североатлантический альянс не может обсуждать расширение своих рядов в разгар конфликта на Украине.
МИД Германии: НАТО не может обсуждать приём новых членов во время конфликта на Украине
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Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок по прибытии в Осло на встречу руководителей внешнеполитических ведомств государств НАТО.

«Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», — цитирует её ТАСС.

Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО нет консенсуса по продвижению идеи о членстве Украины в блоке.

Кроме того, по словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Украина сейчас не соответствует многим требованиям для членства в НАТО.

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