МИД Германии: НАТО не может обсуждать приём новых членов во время конфликта на Украине

Североатлантический альянс не может обсуждать расширение своих рядов в разгар конфликта на Украине.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок по прибытии в Осло на встречу руководителей внешнеполитических ведомств государств НАТО.

«Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», — цитирует её ТАСС.

Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО нет консенсуса по продвижению идеи о членстве Украины в блоке.

Кроме того, по словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Украина сейчас не соответствует многим требованиям для членства в НАТО.