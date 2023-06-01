NYT: в США встревожены из-за возможной угрозы Америке от Северного флота России

В США встревожены из-за потенциальной угрозы Америке со стороны российского Северного флота, заявил обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер.

«Опасение заключается в том, что модернизированный Северный флот России может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, шаг, известный в НАТО как «красный правый хук», чтобы перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать американскому восточному побережью крылатыми ракетами», — пишет Эрлангер.

По его словам, у НАТО есть уязвимые места на севере.

Он отметил, что Россия является огромной арктической державой, обладающей современным оружием и военными базами в регионе.

Ранее стало известно, что малые противолодочные корабли Северного флота «Онега» и «Нарьян-Мар» провели учения в Белом море с артиллерийскими стрельбами.