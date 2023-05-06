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Подразделения Балтийского флота провели учения по противодействию терроризму

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Подразделения Балтийского флота провели учения по отработке всех актуальных аспектов антитеррористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
Подразделения Балтийского флота провели учения по противодействию терроризму
  • © mil.ru

«Для каждой воинской части был разработан свой замысел тренировки, который охватывал все актуальные аспекты антитеррористической деятельности», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что военнослужащие отработали отражение нападения представителей условных незаконных вооружённых формирований, их блокирование и ликвидацию.

Ранее стало известно, что малые противолодочные корабли Северного флота «Онега» и «Нарьян-Мар» провели учения в Белом море с артиллерийскими стрельбами.

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