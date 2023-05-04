Корабли Северного флота выполнили стрельбы на учениях в Белом море

Малые противолодочные корабли Северного флота «Онега» и «Нарьян-Мар» провели учения в Белом море с артиллерийскими стрельбами.

Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«Экипажи малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» в рамках плановой учёбы выполнили комплекс боевых упражнений в морских полигонах в Белом море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из мероприятий стало проведение артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.

Ранее фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения, в ходе которых отразили атаку беспилотных летательных аппаратов условного противника на базу во Владивостоке.