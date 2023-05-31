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Посол: Россия потребовала от Канады осудить атаку БПЛА на Москву

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Российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что Россия направила демарш премьер-министру и главе МИД Канады с требованием осудить теракт, осуществлённый украинской стороной во время атаки БПЛА на Москву.

Как передаёт РИА Новости его слова, он подчеркнул, что власти Канады демонстрируют молчание в связи с данным терактом.

«Конкретно вчера оно (послание. — RT) было направлено ему и министру иностранных дел госпоже Жоли, где была описана специфика и конкретные детали последней попытки удара по Москве беспилотными летательными аппаратами», — отметил посол.

В своём послании Степанов подчеркнул, что Россия призывает Канаду «занять однозначную позицию, осудив данный террористический акт».

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США предоставляют Украине индульгенцию на продолжение боевых действий с Россией, игнорируя атаки беспилотников на Москву.

По его словам, заявления США в связи с атакой БПЛА на Москву являются, по сути, поощрением терроризма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что средства ПВО и региональные власти сработали должным образом и хорошо во время атаки беспилотников на Московский регион.

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