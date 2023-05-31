МО: продолжаются случаи наведения боевых систем самолётов США против ВКС России в Сирии

Соединённые Штаты продолжают допускать грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полётов в Сирии.

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего меморандума по безопасности полётов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной коалиции», — передаёт его слова ТАСС.

Гуринов добавил, что по-прежнему отмечается активация пилотами ВВС Соединённых Штатов систем вооружений при сближении в воздухе с самолётами ВКС России, которые выполняют плановые полёты на востоке Сирии.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Соединённые Штаты готовят теракты в местах массового скопления людей и госучреждениях в Сирии.

Как заявил российский постпред Василий Небензя на заседании СБ ООН, у России есть данные о том, что США создают «Армию свободной Сирии» в окрестностях сирийской Ракки, чтобы использовать боевиков против официальных властей в Дамаске.