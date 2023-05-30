Небензя напомнил, что США создают «Армию свободной Сирии» для борьбы с Дамаском

У России есть данные о том, что США создают «Армию свободной Сирии» в окрестностях сирийской Ракки, чтобы использовать боевиков против официальных властей в Дамаске, заявил на заседании СБ ООН российский постпред Василий Небензя.

«Хотели бы вновь указать на деструктивную линию США, которым, видимо, уже недостаточно накачивать оружием созданные ими незаконные вооружённые формирования в Заевфратье и Ат-Танф. По нашим данным, Вашингтон приступил к созданию «Армии свободной Сирии» в окрестностях сирийской Ракки с участием представителей местных арабских племён, боевиков ИГИЛ* и других террористических организаций», — цитирует его РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее также отмечал, что американцы приступили к созданию так называемой «Армии свободной Сирии» с участием представителей местных арабских племён и боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.