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Макрон: Россия использует информационное поле эффективнее, чем Запад

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Россия использует информационное поле для продвижения своих позиций эффективнее, чем Запад.
Макрон: Россия использует информационное поле эффективнее, чем Запад
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Такое мнение, как передаёт ТАСС, он высказал на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

По словам Макрона, Россия использует информационное поле для того, чтобы «играть на усталости от войны и ослаблять поддержку Украины».

«Это происходит через социальные сети, и эти социальные сети используются сегодня Россией гораздо более эффективно, чем это делаем мы», — сказал он.

24 мая директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США разрабатывают планы информационной войны против России на Ближнем Востоке.

По его словам, подобные действия Вашингтона обусловлены нормализацией обстановки на Ближнем Востоке и падением авторитета Вашингтона в этом регионе.

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