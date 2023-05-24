Нарышкин: США планируют ближневосточную информационную войну против России

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США разрабатывают планы информационной войны против России на Ближнем Востоке.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам директора СВР, подобные действия Вашингтона обусловлены нормализацией обстановки на Ближнем Востоке и падением авторитета Вашингтона в этом регионе.

«Там списывают все свои просчёты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой», — сказал Нарышкин.

Ранее директор СВР заявил, что англосаксам можно посоветовать «убираться к дьяволу» с Ближнего Востока.

Также сообщалось, что в МИД России отреагировали на ролик ЦРУ для вербовки россиян в сети.