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Нарышкин: США планируют ближневосточную информационную войну против России

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США разрабатывают планы информационной войны против России на Ближнем Востоке.
Нарышкин: США планируют ближневосточную информационную войну против России
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом информирует РИА Новости.

По словам директора СВР, подобные действия Вашингтона обусловлены нормализацией обстановки на Ближнем Востоке и падением авторитета Вашингтона в этом регионе.

«Там списывают все свои просчёты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой», — сказал Нарышкин.

Ранее директор СВР заявил, что англосаксам можно посоветовать «убираться к дьяволу» с Ближнего Востока.

Также сообщалось, что в МИД России отреагировали на ролик ЦРУ для вербовки россиян в сети.

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