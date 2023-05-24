Нарышкин: США планируют ближневосточную информационную войну против России
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Об этом информирует РИА Новости.
По словам директора СВР, подобные действия Вашингтона обусловлены нормализацией обстановки на Ближнем Востоке и падением авторитета Вашингтона в этом регионе.
«Там списывают все свои просчёты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой», — сказал Нарышкин.
Ранее директор СВР заявил, что англосаксам можно посоветовать «убираться к дьяволу» с Ближнего Востока.
Также сообщалось, что в МИД России отреагировали на ролик ЦРУ для вербовки россиян в сети.