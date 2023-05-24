Глава СВР Нарышкин: англосаксам можно посоветовать убираться к дьяволу с Ближнего Востока

Соединённым Штатам и Британии нужно оставить Иран в покое и заняться своими внутренними проблемами, а лучше — убраться с Ближнего Востока «к дьяволу», считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Об этом о сказал на международной встрече по безопасности в Подмосковье.

«Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами. А ещё лучше убираться к их старому приятелю — к дьяволу», — цитирует его РИА Новости.

Глава СВР, США и Британия крайне болезненно восприняли соглашение Саудовской Аравии и Ирана, достигнутое при посредничестве Китая.

По данным российской разведки, в стабилизации процессов на Ближнем Востоке Лондон и Вашингтон видят провал собственной политики по удушению Тегерана.

Ранее, в мае, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили отношения стран. Кроме того, президент Ирана пригласил короля Саудовской Аравии посетить Тегеран.

Перед этим Иран и Саудовская Аравия предприняли первые шаги для назначения послов.