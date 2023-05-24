Глава СВР Нарышкин: англосаксам можно посоветовать убираться к дьяволу с Ближнего Востока
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Об этом о сказал на международной встрече по безопасности в Подмосковье.
«Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами. А ещё лучше убираться к их старому приятелю — к дьяволу», — цитирует его РИА Новости.
Глава СВР, США и Британия крайне болезненно восприняли соглашение Саудовской Аравии и Ирана, достигнутое при посредничестве Китая.
По данным российской разведки, в стабилизации процессов на Ближнем Востоке Лондон и Вашингтон видят провал собственной политики по удушению Тегерана.
Ранее, в мае, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили отношения стран. Кроме того, президент Ирана пригласил короля Саудовской Аравии посетить Тегеран.
Перед этим Иран и Саудовская Аравия предприняли первые шаги для назначения послов.