Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава СВР Нарышкин: англосаксам можно посоветовать убираться к дьяволу с Ближнего Востока

Короткая ссылка
Соединённым Штатам и Британии нужно оставить Иран в покое и заняться своими внутренними проблемами, а лучше — убраться с Ближнего Востока «к дьяволу», считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Глава СВР Нарышкин: англосаксам можно посоветовать убираться к дьяволу с Ближнего Востока
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом о сказал на международной встрече по безопасности в Подмосковье.

«Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами. А ещё лучше убираться к их старому приятелю — к дьяволу», — цитирует его РИА Новости.

Глава СВР, США и Британия крайне болезненно восприняли соглашение Саудовской Аравии и Ирана, достигнутое при посредничестве Китая.

По данным российской разведки, в стабилизации процессов на Ближнем Востоке Лондон и Вашингтон видят провал собственной политики по удушению Тегерана.

Ранее, в мае, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили отношения стран. Кроме того, президент Ирана пригласил короля Саудовской Аравии посетить Тегеран.

Перед этим Иран и Саудовская Аравия предприняли первые шаги для назначения послов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить