Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Президент Польши Дуда заявил, что Путин не проиграл ни одной войны

Короткая ссылка
Польский президент Анджей Дуда заявил, что российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны. Об этом он сказал в разговоре с гендиректором Dow Jones, издателем The WSJ Алмаром Латуром.
Президент Польши Дуда заявил, что Путин не проиграл ни одной войны
  • Gettyimages.ru

«Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — приводит слова Дуды его пресс-служба.

Он также напомнил, что Россия — это ядерная сверхдержава с гигантскими запасами оружия.

Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля.

Ранее Дуда заявил, что Варшава передала Киеву почти все свои истребители МиГ-29.

Между тем экс-глава Минобороны страны Януш Земке заявил, что Польше приходится восполнять поставки оружия ВСУ не самой подходящей техникой.

Он уточнил, что Варшава отправила в Киев около 25% своей тяжёлой техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить