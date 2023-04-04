Экс-глава Минобороны Польши заявил, что страна получает старую технику за поставки ВСУ

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Польше приходится восполнять поставки оружия ВСУ не самой подходящей техникой, заявил экс-глава Минобороны страны Януш Земке.

Он уточнил, что Варшава отправила в Киев около 25% своей тяжёлой техники.

«Мы восполняем это западной техникой, в основном американской и корейской… не самой новой, о которой мы мечтаем. Её придется подождать около трёх-четырёх лет», — сказал Земке в интервью RMF24.

Экс-глава оборонного ведомства призвал действующие власти страны обратить внимание на недостаток финансирования ВМФ страны.

«Мы морское государство, у нас есть интересы в Балтийском море, и не только в нём. Нам необходимо инвестировать в военно-морской флот», — добавил он.

Представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач ранее заявил, что польская сторона передала киевскому режиму несколько истребителей МиГ-29.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что киевский режим заказал у польской стороны 100 бронетранспортёров Rosomak.

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