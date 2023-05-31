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20minutos: НАТО дождётся результатов выборов в Испании перед назначением нового генсека

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Члены НАТО подождут результатов выборов в Испании, прежде чем определиться с кандидатурой на пост генерального секретаря альянса, сообщает испанская газета 20minutos.
20minutos: НАТО дождётся результатов выборов в Испании перед назначением нового генсека
  • Gettyimages.ru

Руководство НАТО подождёт результатов выборов в Испании, прежде чем назначить нового генерального секретаря альянса вместо Йенса Столтенберга, пишет газета 20minutos.

«Фактически Североатлантический альянс собирается дождаться результатов всеобщих выборов в Испании, созванных (премьером Испании Педро. — RT) Санчесом 23 июля, чтобы выбрать преемника Столтенберга», — отмечает издание.

Как утверждается, имя Педро Санчеса «продолжает громко звучать в коридорах штаб-квартиры НАТО в Брюсселе».

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес намекнул, что не отказался бы от поста генсека НАТО. Также газета Politico писала, что премьер-министра Дании Метте Фредериксен серьёзно рассматривают на роль нового генсека.

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