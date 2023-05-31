Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Норвегия предоставит Украине программу военной помощи на пять лет и €7 млрд

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что Осло предоставит Киеву пятилетнюю программу военной помощи общим объёмом около €7 млрд.
Норвегия предоставит Украине программу военной помощи на пять лет и €7 млрд
  • AP

Об этом, как сообщает ТАСС, она рассказала на пресс-конференции в преддверии неформальной встречи глав МИД НАТО. 

«Норвегия предоставит Украине программу военной помощи имени Нансена», — сказала министр.

Ранее Украина договорилась с Норвегией о дополнительных поставках ЗРК NASAMS.

Также сообщалось, что США поставят для руководства Украины бронированные пикапы за $7,5 млн.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский попросил Южную Корею предоставить Киеву средства противовоздушной обороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить