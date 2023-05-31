Норвегия предоставит Украине программу военной помощи на пять лет и €7 млрд
- AP
Об этом, как сообщает ТАСС, она рассказала на пресс-конференции в преддверии неформальной встречи глав МИД НАТО.
«Норвегия предоставит Украине программу военной помощи имени Нансена», — сказала министр.
Ранее Украина договорилась с Норвегией о дополнительных поставках ЗРК NASAMS.
Также сообщалось, что США поставят для руководства Украины бронированные пикапы за $7,5 млн.
Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский попросил Южную Корею предоставить Киеву средства противовоздушной обороны.