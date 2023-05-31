Норвегия предоставит Украине программу военной помощи на пять лет и €7 млрд

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что Осло предоставит Киеву пятилетнюю программу военной помощи общим объёмом около €7 млрд.

Об этом, как сообщает ТАСС, она рассказала на пресс-конференции в преддверии неформальной встречи глав МИД НАТО.

«Норвегия предоставит Украине программу военной помощи имени Нансена», — сказала министр.

Ранее Украина договорилась с Норвегией о дополнительных поставках ЗРК NASAMS.

Также сообщалось, что США поставят для руководства Украины бронированные пикапы за $7,5 млн.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский попросил Южную Корею предоставить Киеву средства противовоздушной обороны.