Зеленский попросил Южную Корею предоставить Киеву средства ПВО
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Об этом он сказал в интервью южнокорейской газете «Чосон Ильбо». Его слова приводит РИА Новости.
По словам Зеленского, Киеву известно, что у Сеула есть ряд ограничений касательно поддержки Украины оружием.
При этом он утверждает, что системы ПВО являются «не оружием, а чисто оборонительным оборудованием».
«Мы очень хотим, чтобы Южная Корея поддержала нас в этой области», — заявил Зеленский.
Ранее посол России в Сеуле Андрей Кулик заявил, что поставки южнокорейского оружия Киеву стали бы красной линией в отношениях с Южной Кореей.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Москва в ответ может передать Пхеньяну новейшее российское вооружение.