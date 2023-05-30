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Зеленский попросил Южную Корею предоставить Киеву средства ПВО

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Украинский президент Владимир Зеленский попросил Южную Корею предоставить Киеву средства противовоздушной обороны.
Зеленский попросил Южную Корею предоставить Киеву средства ПВО
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью южнокорейской газете «Чосон Ильбо». Его слова приводит РИА Новости.

По словам Зеленского, Киеву известно, что у Сеула есть ряд ограничений касательно поддержки Украины оружием.

При этом он утверждает, что системы ПВО являются «не оружием, а чисто оборонительным оборудованием».

«Мы очень хотим, чтобы Южная Корея поддержала нас в этой области», — заявил Зеленский. 

Ранее посол России в Сеуле Андрей Кулик заявил, что поставки южнокорейского оружия Киеву стали бы красной линией в отношениях с Южной Кореей.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Москва в ответ может передать Пхеньяну новейшее российское вооружение.

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