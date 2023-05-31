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РИА Новости: сербские демонстранты напали на косовскую полицейскую машину в Звечане

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Сербские протестующие напали со стеклянными бутылками на машину косовской полиции, проезжавшую мимо мэрии в .
РИА Новости: сербские демонстранты напали на косовскую полицейскую машину в Звечане
  • © AP Photo / Bojan Slavkovic

Об этом информирует РИА Новости.

«Все стёкла машины были разбиты, полицейские очень быстро скрылись на своём автомобиле», — говорится в сообщении.

Ранее тысячи сербов собрались на новые протесты на севере Косова.

Также министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Силы НАТО для Косова (СДК) помогали полиции непризнанной республики совершить оккупацию на севере края.

Кроме того, в Минобороны Сербии назвали убийства и депортацию сербов красной линией для Белграда.

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