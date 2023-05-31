В ФРГ назвали законными удары ВСУ по территории России оружием украинского производства

В кабмине Германии считают законными удары киевского террористического режима по территории России оружием украинского производства.

Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

«Я дал оценку не собственно атаке [украинских беспилотников на Москву], но оценку с точки зрения международного права. Международное право считает такие удары легитимными», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос, считает ли он нападения на объекты в России посредством украинского оружия законными.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что в ЕС приняли к сведению сообщения о беспилотниках украинских террористов, но европейская сторона не должна комментировать эти данные и у неё «нет информации об источниках, деталей произошедшего».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское постпредство снабдит «невкурсантов» из Европейского союза всей информацией об атаке беспилотников киевского террористического режима на Москву.