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Лавров: Британия подстрекает Украину к проведению террористических операций против России

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Великобритания подстрекает Украину к проведению террористических операций против России.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе пресс-конференции в Мозамбике.

«Один из главных кукловодов, тех, кто подзуживает весь Запад на всё более открытую и всё более серьёзную поддержку Украины, — это Лондон», — цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, заявление главы британского МИД о том, что украинской армии «виднее, как они хотят обеспечивать свою территориальную целостность», является «прямым подстрекательством к тому, что делают террористы из Киева».

Ранее министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли поддержал атаки Киева по территории России. По его словам, украинские власти имеют право на применение силы за пределами своих границ.

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