SANA: МИД Сирии осудил атаку украинских беспилотников на Москву
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Об этом информирует агентство SANA со ссылкой на источник в ведомстве.
«Сирия самым решительным образом осуждает агрессию украинского режима с помощью дронов против Москвы», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии на Западе какого-либо осуждения атаки БПЛА на Москву.
Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.