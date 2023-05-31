SANA: МИД Сирии осудил атаку украинских беспилотников на Москву

В Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что осуждают недавнюю атаку украинских беспилотников на Москву.

Об этом информирует агентство SANA со ссылкой на источник в ведомстве.

«Сирия самым решительным образом осуждает агрессию украинского режима с помощью дронов против Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии на Западе какого-либо осуждения атаки БПЛА на Москву.

Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.