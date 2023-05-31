Пушилин: переданные Киеву западные дальнобойные ракеты могут достичь любой точки ДНР
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Об этом информирует ТАСС.
«Мы видим, что Запад поставляет такое вооружение украинскому режиму, что переходит определённые черты», — сказал Пушилин.
По его словам, с учётом дальности ракет они могут прилетать абсолютно в любую точку ДНР.
Ранее Пушилин заявил о намерении завершить разминирование «Азовстали» к 2024 году.
Также министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью заявления западных стран о том, что поставляемое Киеву вооружение не должно использоваться украинской армией против российской территории.