Пушилин: переданные Киеву западные дальнобойные ракеты могут достичь любой точки ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что имеющиеся у Киева западные дальнобойные ракеты теоретически могут долететь до любых населённых пунктов республики.

Об этом информирует ТАСС.

«Мы видим, что Запад поставляет такое вооружение украинскому режиму, что переходит определённые черты», — сказал Пушилин.

По его словам, с учётом дальности ракет они могут прилетать абсолютно в любую точку ДНР.

Ранее Пушилин заявил о намерении завершить разминирование «Азовстали» к 2024 году.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью заявления западных стран о том, что поставляемое Киеву вооружение не должно использоваться украинской армией против российской территории.