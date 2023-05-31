Пушилин заявил о намерении завершить разминирование «Азовстали» к 2024 году

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что разминирование «Азовстали» в Мариуполе планируется завершить к лету 2024 года.

Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Министерства промышленности и торговли России.

«Приступили к разминированию «Азовстали» и к лету следующего года планируем завершить эту работу», — цитирует его РИА Новости.

Глава Донецкой Народной Республики уточнил, что территория завода составляет порядка 10 кв. км.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин объявил о принятии окончательного решения по развитию «Азовстали».