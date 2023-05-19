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Хуснуллин объявил о принятии окончательного решения по развитию «Азовстали»

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Принято окончательное решение построить технопарк на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Информацию об этом приводит РИА Новости.

«Мы считаем, там должен быть технопарк», — говорится в сообщении.

По словам Хуснуллина, приводилось много идей относительно будущего «Азовстали», а сами работы по восстановлению территории комбината будут стоить миллиарды рублей.

«Как всё разминируем, за это время будет готов и план развития «Азовстали» уже как будущего технопарка», — добавил вице-премьер.

Ранее корреспондент RT побывал в подвалах «Азовстали», где находились позиции боевиков «Азова».

Также сообщалось, что на заводе «Азовсталь» до сих пор находят оставшиеся после украинских военных ловушки.

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