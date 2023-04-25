Корреспондент RT побывал в подвалах «Азовстали», где находились позиции боевиков «Азова»
- AFP
- © Kirill KUDRYAVTSEV
«Сырые подвалы, непроглядная тьма, камера пыток с электрическим стулом... И нет, сегодня на повестке дня не «Страдающее Средневековье», а секреты печально известной «Азовстали». Сапёры провели для нашей съёмочной группы экскурсию по территории бывшей ставки «Азова», — говорится в сообщении журналиста.
В видео он показал то, что осталось от укрытий националистов.
Российские военные рассказали, что в подвалах личный состав боевиков скрывался от бомбардировок, проводил досуг, хранил боеприпасы.
В одном из подвалов был найден «электрический стул», который боевики использовали для пыток.
«На этом стуле человека подключали к электричеству, надевали на него противогаз и производили различного рода пытки», — сказал боец ВС России.
Военкор RT Халед аль-Джаббури ранее сообщил, что на заводе «Азовсталь» до сих пор находят оставшиеся после украинских военных ловушки, неразорвавшиеся снаряды и брошенное снаряжение.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.