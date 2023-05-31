Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине
- AP
Об этом информирует РИА Новости.
По словам главы ЕК прекращение огня «лишь заморозит конфликт».
«Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения», — сказала фон дер Ляйен.
Также она отметила, что в таком случае в Киев «никто не будет инвестировать». А «справедливый мир», по её словам, должен привести «к выводу российских войск и техники с территории Украины».
Также канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против возможной заморозки конфликта на Украине.
Ранее фон дер Ляйен также сообщила о новом плане ускорения интеграции балканских стран в ЕС.