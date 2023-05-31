Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме по безопасности в Словакии выступила против предложений ряда государств добиться прекращения огня на Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам главы ЕК прекращение огня «лишь заморозит конфликт».

«Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения», — сказала фон дер Ляйен.

Также она отметила, что в таком случае в Киев «никто не будет инвестировать». А «справедливый мир», по её словам, должен привести «к выводу российских войск и техники с территории Украины».

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против возможной заморозки конфликта на Украине.

Ранее фон дер Ляйен также сообщила о новом плане ускорения интеграции балканских стран в ЕС.