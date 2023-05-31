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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме по безопасности в Словакии выступила против предложений ряда государств добиться прекращения огня на Украине.
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине
  • AP

Об этом информирует РИА Новости.

По словам главы ЕК прекращение огня «лишь заморозит конфликт».

«Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения», — сказала фон дер Ляйен.

Также она отметила, что в таком случае в Киев «никто не будет инвестировать». А «справедливый мир», по её словам, должен привести «к выводу российских войск и техники с территории Украины».

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против возможной заморозки конфликта на Украине.

Ранее фон дер Ляйен также сообщила о новом плане ускорения интеграции балканских стран в ЕС.

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