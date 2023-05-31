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Глава Еврокомиссии сообщила о новом плане ускорения интеграции балканских стран в ЕС

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый план ускорения интеграции балканских стран в ЕС на фоне напряжённости в регионе.
Глава Еврокомиссии сообщила о новом плане ускорения интеграции балканских стран в ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«Недавняя напряжённость вызывает беспокойство… Сегодня я хочу представить новую инициативу… Это новый план роста для Западных Балкан. Мы должны приблизить интеграцию этих стран в Евросоюз», — цитирует её РИА Новости.

По словам фон дер Ляйен, в Евросоюзе намерены развить интеграционный прогресс, которого удалось достичь за последние месяцы.

Она пояснила, что план подразумевает большее вовлечение балканских стран в единый рынок ЕС, углубление экономической интеграции и увеличение выделяемых союзом средств до вступления.

Ранее сообщалось, что Генеральный директорат Еврокомиссии  Евростат планирует «подготовить» органы официального статистического учёта государств Балканского полуострова и Турции к будущему членству в Евросоюзе. С документом ознакомился RT.

Еврокомиссия направляла €5 млн на программу стратегических коммуникаций на Западных Балканах и в Турции, чтобы повышать осведомлённость жителей «о значении поддержки ЕС в регионе».

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