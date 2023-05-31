Минобороны Сербии: армия не будет бездействовать в случае убийств сербов в Косове и Метохии

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что вооружённые силы страны не могут игнорировать насилие над сербами в Косове и Метохии и будут вынуждены реагировать на убийства своих сограждан.

Об этом сообщает телеканал РТС.

При этом Вучевич рассказал о событиях, произошедших с сербским народом 20 и 30 лет назад.

«Эти обстоятельства действительно были бы не только «красной тревогой», но и тем моментом, когда Сербия не может просто разговаривать и сидеть сложа руки», — сказал министр.

Ранее президент Сербии Александр Вучич анонсировал срочное послание в связи с обострением в Косове.

Также глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что власти не допустят жертв среди косовских сербов.