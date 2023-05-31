Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минобороны Сербии: армия не будет бездействовать в случае убийств сербов в Косове и Метохии

Короткая ссылка
Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что вооружённые силы страны не могут игнорировать насилие над сербами в Косове и Метохии и будут вынуждены реагировать на убийства своих сограждан.
Минобороны Сербии: армия не будет бездействовать в случае убийств сербов в Косове и Метохии
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает телеканал РТС.

При этом Вучевич рассказал о событиях, произошедших с сербским народом 20 и 30 лет назад.

«Эти обстоятельства действительно были бы не только «красной тревогой», но и тем моментом, когда Сербия не может просто разговаривать и сидеть сложа руки», — сказал министр.

Ранее президент Сербии Александр Вучич анонсировал срочное послание в связи с обострением в Косове.

Также глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что власти не допустят жертв среди косовских сербов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить