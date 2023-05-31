Минобороны Сербии: армия не будет бездействовать в случае убийств сербов в Косове и Метохии
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Об этом сообщает телеканал РТС.
При этом Вучевич рассказал о событиях, произошедших с сербским народом 20 и 30 лет назад.
«Эти обстоятельства действительно были бы не только «красной тревогой», но и тем моментом, когда Сербия не может просто разговаривать и сидеть сложа руки», — сказал министр.
Ранее президент Сербии Александр Вучич анонсировал срочное послание в связи с обострением в Косове.
Также глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что власти не допустят жертв среди косовских сербов.