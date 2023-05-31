Медведев назвал Великобританию извечным врагом России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Великобританию извечным врагом Москвы.

«Глуповатые чиновники Великобритании, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение войны в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны», — написал он в Twitter.

Медведев также назвал британских политиков законной военной целью для России. Он напомнил, что Лондон оказывает Киеву военную поддержку и де-факто ведёт против России необъявленную войну.

Британский министр обороны Бен Уоллес ранее заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.