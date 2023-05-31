Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Медведев назвал Великобританию извечным врагом России

Короткая ссылка
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Великобританию извечным врагом Москвы.
Медведев назвал Великобританию извечным врагом России
  • © РИА Новости / Екатерина Штукина

«Глуповатые чиновники Великобритании, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение войны в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны», — написал он в Twitter.

Медведев также назвал британских политиков законной военной целью для России. Он напомнил, что Лондон оказывает Киеву военную поддержку и де-факто ведёт против России необъявленную войну.

Британский министр обороны Бен Уоллес ранее заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить