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Медведев назвал британских политиков законной военной целью для России

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал британских политиков законной военной целью для России.
Медведев назвал британских политиков законной военной целью для России
  • © РИА Новости / Екатерина Штукина

Он напомнил, что Лондон оказывает военную поддержку Киеву и выступает как союзник Украины.

«То есть де-факто ведёт против России необъявленную войну. В таком случае любой из её должностных лиц (как военных, так и гражданских, содействующих войне) может рассматриваться как законная военная цель», — написал он в Twitter.

Британский министр обороны Бен Уоллес ранее заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.

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