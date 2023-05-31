Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал британских политиков законной военной целью для России.

Он напомнил, что Лондон оказывает военную поддержку Киеву и выступает как союзник Украины.

«То есть де-факто ведёт против России необъявленную войну. В таком случае любой из её должностных лиц (как военных, так и гражданских, содействующих войне) может рассматриваться как законная военная цель», — написал он в Twitter.

Британский министр обороны Бен Уоллес ранее заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.