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КНР призывает стороны украинского конфликта избегать угрожающих ядерным объектам действий

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Китай призывает стороны украинского конфликта избегать действий, которые могут нести угрозу ядерным объектам, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

«Мы призываем соответствующие стороны придерживаться духа гуманности, науки, здравого смысла и сотрудничества, строго придерживаться Конвенции о ядерной безопасности и других соответствующих международных актов, избегать любых действий, которые ставят под угрозу ядерные объекты», — приводит РИА Новости слова Шуана.

Он призвал стороны прилагать все усилия для недопущения подобных инцидентов.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской АЭС.

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