КНР призывает стороны украинского конфликта избегать угрожающих ядерным объектам действий

Китай призывает стороны украинского конфликта избегать действий, которые могут нести угрозу ядерным объектам, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

«Мы призываем соответствующие стороны придерживаться духа гуманности, науки, здравого смысла и сотрудничества, строго придерживаться Конвенции о ядерной безопасности и других соответствующих международных актов, избегать любых действий, которые ставят под угрозу ядерные объекты», — приводит РИА Новости слова Шуана.

Он призвал стороны прилагать все усилия для недопущения подобных инцидентов.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской АЭС.