Небензя: предложенные главой МАГАТЭ Гросси меры по ЗАЭС и так исполняются Россией

Российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что предложенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси меры, направленные на обеспечение безопасности Запорожской атомной станции, и так исполняются Россией.

Об этом, как пишет РИА Новости, Небензя сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Предложения господина Гросси по обеспечению безопасности станции соответствуют тем мерам, которые мы и так уже давно осуществляем», — подчеркнул дипломат.

Небензя напомнил, что с территории станции никогда не проводились атаки. Кроме того, на ЗАЭС не размещались тяжёлые вооружения и боеприпасы.

Кроме того, отметил он, на Запорожской АЭС отсутствует военный персонал.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской АЭС.