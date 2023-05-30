Небензя: предложенные главой МАГАТЭ Гросси меры по ЗАЭС и так исполняются Россией
Об этом, как пишет РИА Новости, Небензя сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
«Предложения господина Гросси по обеспечению безопасности станции соответствуют тем мерам, которые мы и так уже давно осуществляем», — подчеркнул дипломат.
Небензя напомнил, что с территории станции никогда не проводились атаки. Кроме того, на ЗАЭС не размещались тяжёлые вооружения и боеприпасы.
Кроме того, отметил он, на Запорожской АЭС отсутствует военный персонал.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской АЭС.