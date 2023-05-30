НАТО направит ещё 700 военных в Косово и подготовит батальон на случай эскалации
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«Силы НАТО в Косове примут все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность всего населения края... НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово и повысит уровень готовности ещё одного батальона, чтобы он мог быть отправлен в случае необходимости», — цитирует его ТАСС.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что миссия НАТО в частично признанной Республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.
Глава государства выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.