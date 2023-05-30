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Глава делегации России в Вене Гаврилов: НАТО пытается диктовать правила в Косове

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов заявил, что НАТО пытается диктовать правила в частично признанном Косове.
Глава делегации России в Вене Гаврилов: НАТО пытается диктовать правила в Косове
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«В целом ситуация складывается неприемлемая. Происходящее имеет серьёзную геополитическую подоплёку и лишь подчёркивает необходимость выработки решений, направленных на обеспечение в Европе равной и неделимой безопасности. Пока же НАТО пытается нагло диктовать свои правила в конкретной части земного шара», — сказал он РИА Новости.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что силы НАТО в ситуации обострения в Косове открыто встали на сторону Приштины.

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