Глава делегации России в Вене Гаврилов: НАТО пытается диктовать правила в Косове

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов заявил, что НАТО пытается диктовать правила в частично признанном Косове.

«В целом ситуация складывается неприемлемая. Происходящее имеет серьёзную геополитическую подоплёку и лишь подчёркивает необходимость выработки решений, направленных на обеспечение в Европе равной и неделимой безопасности. Пока же НАТО пытается нагло диктовать свои правила в конкретной части земного шара», — сказал он РИА Новости.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что силы НАТО в ситуации обострения в Косове открыто встали на сторону Приштины.