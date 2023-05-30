Посол заявил, что США потребовали вывода косовской полиции с севера края

Соединённые Штаты потребовали от Приштины вывода косовской полиции из административных зданий на севере частично признанного Косова. Об этом сообщил американский посол в Косове Джеффри Ховеньер.

«Мы считаем, что присутствие косовской полиции в зданиях, в которые они ворвались, очень провокационно, поэтому мы потребовали у правительства в Приштине вывести полицию из этих трёх муниципальных зданий», — приводит ТАСС его слова.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что миссия НАТО в частично признанной Республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

Он сообщил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.