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Евродепутат Луазо призвала отказаться от красных линий в поставках оружия Украине

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Евродепутат от Франции Натали Луазо назвала ошибочной политику по обозначению красных линий в поставках оружия Вооружённым силам Украины странами Европейского союза.
Евродепутат Луазо призвала отказаться от красных линий в поставках оружия Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом она сказала в ходе выступления на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе.

«В чём мы были неправы — это в проведении красных линий, которые не должны быть таковыми», — цитирует Луазо РИА Новости.

Евродепутат призвала перестать делать различия между оборонительным и наступательным вооружением, а также тяжёлым и лёгким.

Луазо также выступила за скорейшую поставку украинской армии истребителей.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что страны Запада делают всё возможное для эскалации конфликта на Украине.

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