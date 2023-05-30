Евродепутат Луазо призвала отказаться от красных линий в поставках оружия Украине

Евродепутат от Франции Натали Луазо назвала ошибочной политику по обозначению красных линий в поставках оружия Вооружённым силам Украины странами Европейского союза.

Об этом она сказала в ходе выступления на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе.

«В чём мы были неправы — это в проведении красных линий, которые не должны быть таковыми», — цитирует Луазо РИА Новости.

Евродепутат призвала перестать делать различия между оборонительным и наступательным вооружением, а также тяжёлым и лёгким.

Луазо также выступила за скорейшую поставку украинской армии истребителей.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что страны Запада делают всё возможное для эскалации конфликта на Украине.