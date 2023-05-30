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Посол России назвал создание сербских муниципалитетов способом разрешения конфликта в Косове

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Создание сербских муниципалитетов и честные выборы являются способом урегулирования конфликта в частично признанном Косове. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Посол России назвал создание сербских муниципалитетов способом разрешения конфликта в Косове
  • Gettyimages.ru

По его словам, рецепт разрешения ситуации записан «на бумаге».

«Он существует в виде соглашения, которое было одобрено Брюсселем, подписано не только Белградом, но и Приштиной, о создании Сообщества сербских муниципалитетов, в котором бы предполагались и честные выборы, и избрание и назначение представителей в общинах муниципалитетов», — приводит ТАСС слова посла.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на встрече с послами США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и главой постоянной делегации ЕС в Сербии призвал их повлиять на Приштину, чтобы отозвать албанских мэров и отвести полицейский спецназ с севера Косова.

Позднее администрация премьера Косова Альбина Курти отказалась выполнять требование Вучича об отставке албанских мэров, избранных без участия проживающих на этих территориях сербов.

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