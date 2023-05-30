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В Косове отказались выполнять требование Вучича об отставке албанских мэров

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Администрация премьера частично признанного Косова Альбина Курти отказалась выполнять требование президента Сербии Александра Вучича об отставке албанских мэров, избранных без участия проживающих на этих территориях сербов.
В Косове отказались выполнять требование Вучича об отставке албанских мэров
  • Gettyimages.ru

«Мэры останутся мэрами», — приводит агентство Bloomberg заявление представителя косовского правительства Перпарима Крюэзиу.

По его словам, нынешние главы городов являются «единственными, кто имеет право занимать эти должности».

Ранее Вучич на встрече с послом России в Белграде Александром Боцаном-Харченко выразил обеспокоенность насилием и подлой дискриминацией в отношении сербов со стороны косовских властей.

В МИД России призвали к решительным шагам по урегулированию ситуации в Косове, американские полумеры по «отселению» новоявленных мэров из зданий муниципалитетов в другие объекты в данном случае не помогут. 

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