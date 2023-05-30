В Косове отказались выполнять требование Вучича об отставке албанских мэров

Администрация премьера частично признанного Косова Альбина Курти отказалась выполнять требование президента Сербии Александра Вучича об отставке албанских мэров, избранных без участия проживающих на этих территориях сербов.

«Мэры останутся мэрами», — приводит агентство Bloomberg заявление представителя косовского правительства Перпарима Крюэзиу.

По его словам, нынешние главы городов являются «единственными, кто имеет право занимать эти должности».

Ранее Вучич на встрече с послом России в Белграде Александром Боцаном-Харченко выразил обеспокоенность насилием и подлой дискриминацией в отношении сербов со стороны косовских властей.

В МИД России призвали к решительным шагам по урегулированию ситуации в Косове, американские полумеры по «отселению» новоявленных мэров из зданий муниципалитетов в другие объекты в данном случае не помогут.