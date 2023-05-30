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МИД ЮАР: иммунитет для саммита БРИКС не распространяется на ордера международных судов

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Дипломатический иммунитет, предоставляемый участникам саммита БРИКС в августе в Южно-Африканской Республике, не распространяется на ордера международных судов, заявили в МИД ЮАР.
МИД ЮАР: иммунитет для саммита БРИКС не распространяется на ордера международных судов
  • РИА Новости

«Это стандартное предоставление иммунитета, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что иммунитеты призваны защитить конференцию и её участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции.

«Эти иммунитеты не отменяют никакого ордера, который может быть выдан любым международным судом в отношении любого участника конференции», — отметили в МИД ЮАР.

8 апреля шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что ЮАР готовится к тому, что лидеры всех стран — членов БРИКС, в том числе российский лидер Владимир Путин, лично примут участие в саммите в августе.

Также в администрации президента Южно-Африканской Республики опровергли сообщения о планах страны выйти из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС).

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