Власти ЮАР опровергли информацию о намерении страны выйти из МУС

В администрации президента Южно-Африканской Республики опровергли сообщения о планах страны выйти из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС).

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что правящая партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе ЮАР из МУС.

«Администрация президента хотела бы прояснить, что Южная Африка остаётся стороной, подписавшей Римский статут», — говорится в сообщении.

Власти уточнили, что партия сделала ошибочное заявление о статусе ЮАР в МУС.

«К сожалению, президент ошибочно подтвердил похожую позицию во время встречи со СМИ», — отмечается в тексте.

8 апреля шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что ЮАР готовится к тому, что лидеры всех стран — членов БРИКС, в том числе Путин, лично примут участие в саммите в августе.