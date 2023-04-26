Власти ЮАР опровергли информацию о намерении страны выйти из МУС
- AP
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что правящая партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе ЮАР из МУС.
«Администрация президента хотела бы прояснить, что Южная Африка остаётся стороной, подписавшей Римский статут», — говорится в сообщении.
Власти уточнили, что партия сделала ошибочное заявление о статусе ЮАР в МУС.
«К сожалению, президент ошибочно подтвердил похожую позицию во время встречи со СМИ», — отмечается в тексте.
8 апреля шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что ЮАР готовится к тому, что лидеры всех стран — членов БРИКС, в том числе Путин, лично примут участие в саммите в августе.